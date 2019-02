Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Kennzeichendiebstahl

Mommenheim (ots)

Am Samstag, den 23.02.2019 zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines hinteren Kennzeichens an einem geparkten PKW in Mommenheim in der Bahnhofstraße. Ein Verlust des Kennzeichens wurde ausgeschlossen. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere auch bei verdächtigen Wahrnehmungen.

