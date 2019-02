Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in ehemaliges Gelände eines Raiffeisenmarkts

Dolgesheim (ots)

Am Sonntag, den 24.02.2019 gegen 05.00 Uhr kletterten unbekannte Täter über den 1,80 hohen Metallzaun eines ehemaligen Raiffeisenmarktes ins Dolgesheim in der Kisselstraße. Hier versuchten die Täter mehrere Kupferkabel, die dort lagern zu entwenden. Hierfür legten sie die Kabel am Ende des Hofes, der am Feldrand liegt, zum Abtransport bereit. Gegen 05.00 Uhr nahmen Nachbarn Geräusche vom Gelände war, was die Täter vermutlich vertrieb. Die Polizei wurde in der Nacht nicht verständigt. Das vermeintliche Diebesgut verblieb vor Ort. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu den oder dem Täter unter der Telefonnummer 06133/9330. Weiterhin bittet die Polizei um umgehende Verständigung, sollten solche Wahrnehmungen getätigt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell