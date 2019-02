Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht Kundenparkplatz Aldi-Einkaufsmarkt

Bodenheim (ots)

Am 22.02.2019 kam es zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Einkaufmarkts in Bodenheim. Der flüchtige Fahrzeugführer beschädigt beim Parkvorgang den auf dem Kundenparklatz des Aldi geparkten PKW des Geschädigten. Nach dem Anstoß entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Heckstoßfänger des geparkten Pkw wurde durch den Aufprall gebrochen. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Der flüchtige Unfallverursacher dürfte durch den Unfall ebenfalls einen Schaden am Heck davongetragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oppenheim (Tel.: 06133 - 9330) gerne entgegen.

