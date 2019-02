Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Wohnhausbrand in Mommenheim - Eine Person tödlich verletzt

Oppenheim (ots)

Am Donnerstag, den 21.02.19, wurde gegen 09:20 Uhr ein möglicher Brand in der Rieslingstraße in Mommenheim gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr konnte dieser Verdacht bestätigt werden - das Feuer war jedoch schon erloschen. Im Anwesen wurde eine leblose Person vorgefunden. Die Aufklärung der Brandursache und der Gesamtumstände ist nun Gegenstand laufender Ermittlungen.

