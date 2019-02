Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in das Gartenhaus eines Schrebergartens

Oppenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 08.02.2019, 16:00 Uhr und 19.02.2019, 15:00 Uhr kam es "Am hohen Brückenweg" in Oppenheim zu einem Einbruch in ein Holzhaus eines dortigen Schrebergartens. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Grundstück, in dem diese vermutlich das Eingangstor überstiegen. Die Tür des Gartenhauses wurde vermutlich mit einem Brecheisen geöffnet. Die Tür wurde hierdurch beschädigt. Der Innenraum des Gartenhauses wurde durchwühlt. Entwendet wurden zwei Zigarettenschachteln. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 100 Euro. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

