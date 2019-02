Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Beschädigter Anhänger

Nierstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 11.02.2019, 08:00 Uhr und 18.02.2019, 08:00 Uhr wurde ein in der Pestalozzistraße in Nierstein abgestellter Anhänger beschädigt. Die komplette hintere Beleuchtungseinrichtung des Anhängers wurde eingeschlagen oder eingetreten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

