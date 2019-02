Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Graffiti

Nierstein (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Nierstein an der Wand eines Reifenhauses in der Freyburger Allee sowie an der Wand eines Drogeriemarktes in der Boschstraße zu mehreren Graffitis mit identischen Schriftzügen. Der Schaden dürfte bei mehr als 2000 Euro liegen. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330.

