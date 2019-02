Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Gartengelände

Oppenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 16.02.2019, 17.00 Uhr und Sonntag, 17.02.2019, 16.20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Gartengelände Am Hohen Brückenweg in Oppenheim. Hierbei wurde die im rückwärtigen Eingang angebrachte Kette durch die Täter durchgeschnitten, um so auf das Gelände zu gelangen. Hier wurde vermutlich mittels Stemmeisen ein Stahlcontainer aufgebrochen und hieraus diverse Werkzeuge sowie Getränke entwendet. Insgesamt wurde Gegenstände im Wert von 500 Euro gestohlen. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu den oder den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere auch bei verdächtigen Wahrnehmungen im Hinblick auf den Tatort oder zur Tatzeit.

