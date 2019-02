Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in PKW

Dienheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 16.02.2019, 14.40 Uhr und Sonntag, 17.02.2019, 13.38 Uhr kam es zu zwei Aufbrüchen in geparkte PKW auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Dienheim. In einem Fall wurden die Scheiben von Fahrer-und Beifahrertür eines Mittelklassewagens einer 26-jährigen Dienheimerin eingeschlagen und Münzgeld in Höhe von 20 Euro entwendet. In dem anderen Fall wurde die Scheibe der Beifahrertür eines Kleinwagens einer 19-Jährigen aus Ludwigshöhe eingeschlagen, das Fahrzeug augenscheinlich nicht durchwühlt, über das Stehlgut ist in diesem Fall derzeit noch nichts bekannt. Insgesamt dürfte an beiden Fahrzeugen ein Schaden von über 600 Euro entstanden sein. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatort und der Tatzeit.

