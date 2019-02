Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an PKW

Guntersblum (ots)

In der Nacht zu Sonntag gegen 01.30 Uhr traten oder schlugen unbekannte Täter den Außenspiegel des geparkten PKW eines 55-jährigen in der Kleinen Bleichstraße in Guntersblum ab. Durch den Schlag wurde der Besitzer des PKW wach und sah wie zwei Jugendliche davonliefen. Die Beiden sollen zwischen 16- und 17 Jahre alt gewesen sein und waren jeweils mit Kapuzenpullover- oder Jacke bekleidet. Die Anzeigenerstattung erfolgte am nächsten Tag. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu den Personen oder zur Tat unter der Telefonnummer 06133/9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell