Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Dorn-Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 16.02.2019, 01.00 Uhr auf Sonntag, 17.02.2019, 02.00 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Jahnstraße in Dorn-Dürkheim einen Zigarettenautomat aufzubrechen. Vermutlich mittels Pickhacke wurde versucht an vier Stellen den Automat aufzuhebeln, was aber misslang, so dass der Inhalt unangetastet blieb. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu den oder dem Täter unter der Telefonnummer 06133/9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell