Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Bodenheim (ots)

Bereits am Dienstag, den 12.02.2019 gegen 18.19 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Bodenheim an der Langen Ruthe, die zwei Tage später gemeldet wurde. Ein 44-jähriger Nackenheimer parkte dort seinen PKW und ging anschließend in den Markt. An der Kasse bezahlte vor ihm eine männliche Person, die er als Fahrer des neben ihm parkendes Fahrzeugs zuordnen konnte. Als der Nackenheimer aus dem Markt herauskam, sah er wie diese Person mit durchdrehenden Reifen vom Parkplatz davonfuhr. Im Anschluss bemerkte er einen Eindellung an der Beifahrertür seinen Fahrzeugs. Bei dem Fahrer des vermutlich unfallverursachenden Fahrzeugs soll es sich um einen 1,80m großen Mann zwischen 50-und 60 Jahren mit kräftiger Statur handeln. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben, das Kennzeichen konnte nicht mitgeteilt werden. Am Fahrzeug des Nackenheimers entstand eine Schaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 06133/9330.

