Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Gebäude einer Spedition

Oppenheim (ots)

Zum wiederholten Mal kam es innerhalb von ein paar Tagen zu einem Einbruch in eine Speditionsfirma Auf der Saar in Oppenheim in der Nacht von Dienstag, 12.02.2019 auf Mittwoch, 13.02.2019. Hierbei hebelten der oder die Täter das Fenster zum Großraumbüro auf und gelangten so in das Gebäude. Es wurden alle Räumlichkeiten der Firma akribisch durchsucht. Als Diebesgut konnte bisher ein Fahrzeugschlüssel festgestellt werden. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen am Tag des Einbruchs zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

