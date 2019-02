Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstähle aus Fahrzeugen

Mommenheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 08.02.19 auf Samstag, 09.02.19 kam es in Mommenheim zu mehreren Diebstählen aus höchstwahrscheinlich unverschlossenen Pkw. Entwendet wurden kleinere Geldbeträge und typische Gegenstände, die man in seinem aufbewahrt, wie Ladekabel, Taschenlampen und ähnliches. Zum Teil wurden einige der entwendeten Gegenstände am Samstag Vormittag in Nierstein-Schwabsburg an der dortigen Kirche wieder aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und fragt nach, wer möglichweise noch von diesen Diebstählen betroffen war und dies bislang nicht der Polizei gemeldet hat. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch daraufhin, darauf zu achten, Pkw beim Abstellen stets zu verschließen.

