POL-PIOPP: Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Nackenheim (ots) - Am 07.12.2018, in der Zeit zwischen 19:10 Uhr und 19:40 Uhr, kam es in Nackenheim zu zwei Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte. Zwei verschiedene Geschädigte mit dem Vornamen "Elisabeth" bekamen einen Anruf von einer unbekannten Rufnummer. Ein sehr gut deutsch sprechender Mann ohne Akzent gab an, von der Polizei zu sein. Die Geschädigten wurden gefragt, ob sie Bargeld und einen Tresor zu Hause hätten. In beiden Fällen schöpften die beiden Frauen Verdacht und alarmierten die richtige Polizei. Die Polizei warnt vor dieser aktuellen Betrugsmasche.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell