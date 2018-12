POL-PIOPP: Einbruchsdiebstahl

Guntersblum (ots) - Am 07.12.2018, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr, kam es in der Straße "Im Vogelsang" in Guntersblum zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter betraten das freizugängliche Grundstück und schmissen im hinteren, nicht einsehbaren Terrassenbereich mit einem Marmorschirmständer die Fensterscheibe der Schiebetür ein. Hierdurch gelangten diese ins Innere des Hauses. Dort wurde das gesamte Haus durchwühlt. Es wurde ein Laptop, Werkzeuge, Zigaretten und eine Sektflasche entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 1500 Euro. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/933-0, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen am Tag des Einbruchs zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell