POL-PIOPP: Einbruchsdiebstahl

Dienheim (ots) - In der Traminerstraße in Dienheim kam es in der Zeit zwischen dem 06.12.2018, 08:00 Uhr und 07.12.2018, 11:40 Uhr, zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter begaben sich auf die Gebäuderückseite des dortigen Hauses. Vermutlich mithilfe einer tatorteigenen Aufstiegshilfe wurde eine doppelverglaste Fensterscheibe eingeschlagen und sich hierdurch Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Das dreistöckige Anwesen wurde komplett durchsucht. Angaben zum Diebesgut und dem entstandenen Schaden können bislang keine gemacht werden. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/933-0, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen am Tag des Einbruchs zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

