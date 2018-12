POL-PIOPP: Diebstahl aus verschlossener Garage

Dalheim (ots) - In der Zeit vom 02.12.2018, 16:00 Uhr bis 07.12.2018, 08:15 Uhr, kam es in der Straße "Auf den Elfmorgen" in Dalheim zum Einbruch in eine verschlossene Garage. Der oder die Täter verschafften sich auf bislang noch ungeklärter Ursache Zutritt zu der Garage. Aus der Garage wurde ein hochwertiges E-Bike und Werkzeuge im Wert von circa 6000 Euro entwendet. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/933-0, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen am Tag des Einbruchs zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

