POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus

Friesenheim (ots) - Am Mittwoch, den 05.12.2018 zwischen 08.15 Uhr und 19.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Friesenheim in der Straße "Ober dem Ort". Hierbei hebelten die Täter die rückwärtige Terrassentür des Anwesens auf und gelangten so ins Hausinnere. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und die Behältnisse durchwühlt. Neben Schmuck wurde auch eine Sporttasche entwendet. Über die Höhe des Diebesgutes ist derzeit nichts bekannt. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06133/9330, insbesondere bei verdächtigen Wahrnehmungen am Tag des Einbruchs zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen.

