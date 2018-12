POL-PIOPP: Sachbeschädigung an PKW

Oppenheim (ots) - Der geparkte PKW eines 47-jährigen Rüsselsheimers wurde am Mittwoch, den 05.12.2018 zwischen 08.20 und 14.00 Uhr in der Mainzer Straße in Oppenheim mittels eines spitzen Gegenstandes an der rechten Stoßstange verkratzt. Ein Unfallgeschehen kann ausgeschlossen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Die Polizei Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 06133/9330.

