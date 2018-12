POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Dienheim (ots) - Eine 19-Jährige aus Ludwigshöhe parkte am Mittwoch, den 05.12.2018 gegen 07.07 Uhr ihren PKW auf dem Parkplatz des Dienheimer Bahnhofs. Als sie gegen 14.52 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am rechten Außenspiegel sowie an der Beifahrertür fest. Vermutlich streifte der Unfallverursacher das Fahrzeug im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei Oppenheim bitte in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 061339/9330.

