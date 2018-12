POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Nierstein (ots) - Ein 63-jähriger Fahrer aus Dalheim befährt am 04.12.2018, gegen 15:00 Uhr, mit seinem PKW die Pestalozzistraße (B 420) in Nierstein in Fahrtrichtung Dexheim. Ein 62-jähriger Niersteiner befährt mit seinem Motorrad die Pestalozzistraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der PKW-Fahrer übersieht beim Abbiegen auf den dortigen Parkplatz einer Postfiliale den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser kollidiert mit der Fahrzeugfront des PKW. Der Motorradfahrer wird hierbei von seinem Motorrad geschleudert und kommt auf der Straße zum Liegen. Er wird verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge werden stark beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Es entsteht ein Gesamtschaden von circa 4500 Euro.

