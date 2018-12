POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus

Uelversheim (ots) - Am Montag, den 03.12.2018 zwischen 16.30 Uhr und 19.18 Uhr kam es in Uelversheim in der St.-Martin-Straße zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Hierbei hebelten die Täter im rückwärtigen Bereich des Anwesens ein Fenster auf, um so ins Hausinnere zu gelangen. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und Behältnisse. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei Oppenheim bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise, insbesondere sollte es sich um verdächtige Wahrnehmungen am Tag des Einbruchs zu ortsfremden Fahrzeugen und Personen handeln, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

