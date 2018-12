POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim (ots) - Am vergangenen Freitag, 30.11.2018 gegen 15.30 Uhr stellte ein 46-Jähriger seinen Sattelschlepper gegenüber der Postfiliale in Oppenheim am Wattengraben ab. Als er am Montag, den 03.12.2018 gegen 09.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden in HÖhe von ca. 3000 Euro vorne links an der Zugmaschine fest. Die Polizei Oppenheim bitte um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 06133/9330.

