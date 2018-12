POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

Mommenheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 30.11.2018, 14.30 Uhr und Sonntag, 02.12.2018, 19.00 Uhr kam es in Mommenheim in der Portugieserstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Die Täter gelangten hierbei durch Aufhebeln des Küchenfenster der im Kellergeschoss befindlichen Einliegerwohnung in das Hausinnere. Hier durchsuchten die Täter zunächst diese Wohnung, hebelten anschließend die Wohnungstür von innen auf und gelangten so ins Treppenhaus. Im Anschluss hebelten sie die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung von außen auf und gelangten so in diese weitere Wohnung und durchwühlten hier ebenso die dort befindlichen Räume und Behältnisse. Die Täter verließen das Anwesen über die Terrassentür des Wohnzimmers dieser Wohnung. Über das Diebesgut kann derzeit noch nichts gesagt werden. Sachdienliche Hinweise zum dem Vorfall bzw. zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330 entgegen.

