POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus in der Lehrer-Krafft-Straße

Selzen (ots) - In Abwesenheit der Hausbewohner (Sa., 18.15 Uhr bis So., 01.30 Uhr) verschafften sich ein oder mehrere Täter unberechtigt Zutritt, in dem er/sie über ein Fenster auf der Rückseite des Anwesens ins Gebäude gelangte(n).Alles wurde nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurden u.a. Schmuck und Lebensmittel im Wert von mehreren Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte der Polizei in Oppenheim mitteilen.

