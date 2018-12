POL-PIOPP: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am Samstag, dem 01.12.2018

Uelversheim (ots) - Eine unschöne Überraschung fanden die Eigentümer des in Ortsrandlage befindlichen Hauses (Oppenheimer Weg) vor, als sie gg. Mitternacht nach Hause kamen. In ihrer Abwesenheit (16.30 Uhr - 24 Uhr)wurde das Fenster zum Garten hin aufgehebelt und das Objekt betreten und komplett durchsucht. Entwendet wurden ein Würfeltresor mit Bargeld und Schmuck in hohem Wert.

Wer sachdienliche Angaben über den oder die Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

