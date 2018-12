POL-PIOPP: Sachbeschädigung an Garage und Pkw am Samstag, dem 01.12.2018, 18.19 Uhr

Friesenheim (ots) - Am südlichen Ortsrand von Friesenheim (Ober dem Ort) wurden die Bewohner eines Hauses durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt. Beim Nachschauen stellte man fest, dass ein zur Zeit unbekannter Täter die Fensterscheibe einer am Haus angebauten Garage mittels eines faustgroßen Steines eingeworfen hatte. Als dieser den Fensterflügel öffnen wollte, fielen die auf der Fensterbank befindlichen Blumenkübel zu Boden. Vermutlich durch den verursachten Lärm brach der Täter seine Tat ab und flüchtete unerkannt. Durch den Steinwurf wurde auch der in der Garage abgestellte PKW der Familie beschädigt. Sachschaden insgesamt etwa 2000 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell