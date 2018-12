POL-PIOPP: Versuchter Diebstahl aus Metzgerei mit Täterfestnahme am Samstag, dem 01.12.2018, 19.33 Uhr

Nierstein (ots) - Die geschädigten Inhaber bemerkten einen ihnen unbekannten Mann, der sich unberechtigt in der Metzgerei aufhielt, verfolgten und hielten ihn fest, bis die Polizei wenige Minuten später erschien und ihn vorläufig festnahm. Er hatte sich gewaltfrei Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft, einen Pkw-Schlüssel entwendet und sein Glück an der Ladenkasse versucht, was aber scheiterte. Bei dem Täter handelt es sich um einen amtsbekannten 35-jährigen Mann aus Lübeck.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell