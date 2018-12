POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht Krämerstraße Oppenheim

Oppenheim (ots) - Am Freitag, den 30.11.18, fährt der noch unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die Dalbergstraße in Richtung der Krämerstraße in Oppenheim und touchiert dabei ein im Einmündungsbereich stehendes Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim zu melden (06133-9330)

