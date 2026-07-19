Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Kontrollstelle

Ingelheim (ots)

Im Rahmen der Durchführung einer Kontrollstelle in der Neisser Straße konnte die Polizei Ingelheim am 18.07.26 innerhalb kurzer Zeit zwei Fahndungserfolge verzeichnen. Den Anfang machte um 06:45 Uhr ein 49-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Neuwied. Dieser gab an, seinen Führerschein zu Hause liegen gelassen zu haben. Im Rahmen der Überprüfung innerhalb der EDV-Systeme ergab sich, dass der Führerschein durch die Behörden beschlagnahmt wurde und der 49-jährige nicht hätte am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Der neben ihm sitzende Beifahrer war im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und konnte die Fahrt fortsetzen. Nur knapp eine halbe Stunde später kontrollierten die Einsatzkräfte einen 26-jährigen Fahrer aus Saarbrücken. Dieser gab ebenfalls an, dass er seinen Führerschein nicht mitführe, zeigte den Beamten allerdings zumindest ein Lichtbild des Führerscheins vor. Auch hier stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer eine Fahrerlaubnissperre bestand und dieser das angeordnete und zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis angeordnete Aufbauseminar noch nicht abgelegt hatte. Auch in diesem Fall konnte ein Mitfahrer nach Vorlage eines Führerscheins die Fahrt fortsetzen. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. In beiden Fällen dürften sie sich ihre jeweilige Ausgangssituation zur Wiedererlangung des Führerscheins deutlich verschlechtert haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell