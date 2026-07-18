PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verfolgungsfahrt mit mehreren Verkehrsgefährdungen

Ingelheim (ots)

Am Samstag den 18.07.2026 kam es gegen 16:00 Uhr im Ortsteil Wackernheim zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem Beamte der Polizeiinspektion Ingelheim einen 23-jährigen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Der Fahrer beschleunigte unmittelbar nach Beginn der Kontrolle sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ober-Olmer Wald. Nachdem die Einsatzkräfte den Fahrer über die L426, durch Stadecken-Elsheim und anschließend über die L413 in Richtung Jugenheim verfolgten, geriet er außer Sicht und entkam. Während der Flucht gefährdete der 23-Jährige mehrere Verkehrsteilnehmer durch riskante Überholmanöver und seine rücksichtslose Fahrweise. Im weiteren Verlauf des Abends stellte sich der Fahrer freiwillig auf der Polizeiinspektion Ingelheim. Ihn erwarten jetzt mehrere Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können oder sogar gefährdet bzw. geschädigt wurden, werden gebeten, sich schnellstmöglich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 10:40

    POL-PIING: Unbekannter Täter schlägt 26-Jährige: Zeugen gesucht

    Gau-Algesheim (ots) - Am Dienstag, 07. Juli 2026, kam es gegen 11:40 Uhr in einem Geschäft in der Flösserstraße in Gau-Algesheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 26-jährigen Frau. Der Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, kräftige ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 19:54

    POL-PIING: Flächenbrand zwischen Groß-Winternheim und Schwabenheim

    Ingelheim/Groß-Winternheim (ots) - Am 07.07.26 um 16.35 Uhr ging die Meldung über einen Flächenbrand zwischen Ingelheim/Groß-Winternheim und Schwabenheim ein. Auf Grund des herrschenden Windes breitete sich der Brand schnell aus. Letztlich ist eine Fläche von ca. 2 Hektar betroffen. Zwischenzeitlich kam zu einer starken Rauchentwicklung. Dennoch konnte der Brand durch die eingesetzten Feuerwehren aus der ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 07:39

    POL-PIING: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Gau-Algesheim (ots) - Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei Ingelheim am frühen Sonntagmorgen eine Verkehrsunfallflucht schnell aufklären. Gegen 02:14 Uhr touchierte ein 28-jähriger Autofahrer aus Ingelheim beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Gau-Algesheim einen dort abgestellten Pkw. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete er mit seinem Pkw vom Unfallort. Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren