Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verfolgungsfahrt mit mehreren Verkehrsgefährdungen

Ingelheim (ots)

Am Samstag den 18.07.2026 kam es gegen 16:00 Uhr im Ortsteil Wackernheim zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem Beamte der Polizeiinspektion Ingelheim einen 23-jährigen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Der Fahrer beschleunigte unmittelbar nach Beginn der Kontrolle sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ober-Olmer Wald. Nachdem die Einsatzkräfte den Fahrer über die L426, durch Stadecken-Elsheim und anschließend über die L413 in Richtung Jugenheim verfolgten, geriet er außer Sicht und entkam. Während der Flucht gefährdete der 23-Jährige mehrere Verkehrsteilnehmer durch riskante Überholmanöver und seine rücksichtslose Fahrweise. Im weiteren Verlauf des Abends stellte sich der Fahrer freiwillig auf der Polizeiinspektion Ingelheim. Ihn erwarten jetzt mehrere Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können oder sogar gefährdet bzw. geschädigt wurden, werden gebeten, sich schnellstmöglich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

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