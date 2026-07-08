Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unbekannter Täter schlägt 26-Jährige: Zeugen gesucht

Gau-Algesheim (ots)

Am Dienstag, 07. Juli 2026, kam es gegen 11:40 Uhr in einem Geschäft in der Flösserstraße in Gau-Algesheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 26-jährigen Frau. Der Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, kräftige Statur sowie einen dunklen Vollbart. Zur Tatzeit war der Täter mit einer Jeans, schwarzem Hemd und einer Sonnerbrille gekleidet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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