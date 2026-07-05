Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Gau-Algesheim (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei Ingelheim am frühen Sonntagmorgen eine Verkehrsunfallflucht schnell aufklären. Gegen 02:14 Uhr touchierte ein 28-jähriger Autofahrer aus Ingelheim beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Gau-Algesheim einen dort abgestellten Pkw. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete er mit seinem Pkw vom Unfallort.

Zeugen beobachteten den Vorfall, notierten das Kennzeichen und alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen den Fahrer kurz darauf an seiner Wohnanschrift an. Da der 28-Jährige sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher; ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

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