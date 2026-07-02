Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Körperverletzung beim Sommerfest des Angelsportvereins - Zeugen gesucht

Ingelheim - OT Heidesheim (ots)

Im Rahmen des Sommerfestes des Angelsportvereins 1921 Heidesheim e.V. kam es in der Nacht vom 27.06.2026 ,23:00Uhr, auf den 28.06.2026 ,01:00Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In der Folge wurde mindestens eine Person schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der PI Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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