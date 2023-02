Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Firmengebäude

Ingelheim - (ots)

Bislang unbekannten Tätern gelang es, in ein Firmengebäude in der Otto-Hahn-Straße einzubrechen und dort Bargeld zu entwenden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 13.02.2023, 16:30 Uhr und Dienstag morgen, 14.02.2023, 06:00 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

