POL-PIING: Körperverletzung mittels Glasflasche

Ingelheim (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei einem Juwelier in der Binger Straße in Ingelheim ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter ein Fenster eines Supermarktes gewaltsam geöffnet. Über den Supermarkt gelangen die Täter in einem gemeinsamen Eingangsbereich mit dem angrenzenden Juwelier. Hier wird die Tür zum Juwelier ...

