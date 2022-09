Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Kinder finden Bargeld und geben es bei der Polizei ab

Ingelheim, OT Großwinternheim (ots)

Am Sonntag, den 04.09.2022 fanden zwei 12-jährigen Kinder gegen 12:30 Uhr eine größere Menge Bargeld auf einem Parkplatz in Großwinternheim. Nachdem sie eine halbe Stunde vergebens auf den Verlierer vor Ort warteten, suchten sie gemeinsam mit einem Elternteil die Polizei in Ingelheim auf und gaben das Geld ordnungsgemäß ab. Der Verlierer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06132-65510 mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell