Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Flächenbrand Burgkirche

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 01.09.2022, gegen 23.40h, wurde durch Zeugen im Feld oberhalb der Burgkirche, zwischen Burgkirche und Weingut Hamm, ein Feuer gemeldet. Vor Ort konnte ein ca. 200pm große in Vollbrand stehende Grünfläche festgestellt werden. Am vergangenen Wochenende fand auf der Grünfläche die Veranstaltung "Burg Berg under Vibes" statt. Hierbei wurde scheinbar ein Teil der Grünflächen mit Stroh ausgelegt, welches nun in Brand geraten war. Durch die freiwillige Feuerwehr Ingelheim, welche sich mit 20 Kräften im Einsatz befand, konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Ein Ausbreiten der Flammen konnte somit verhindert werden. Zur Brandursache können aktuell keine Angaben gemacht werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell