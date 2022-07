Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Jugendliche beleidigen und schlagen 12jährige Kinder

Ingelheim (ots)

Am Samstag, 16.07.2022, gegen 13.50h, befinden sich ein Junge und ein Mädchen, beide 12 Jahre alt, in Ingelheim an der Bahnhofunterführung an der Konrad-Adenauer-Straße. Hier werden die Kinder zunächst von drei Jugendlichen angesprochen und mit Schimpfwörter beleidigt. Im weiteren Verlauf bekommt der Junge unerwartet einen Schlag in den Nacken und auf die linke Wange. Zudem holt ein zweiter Täter aus und schlägt dem 12jährigen noch einmal auf die rechte Gesichtshälfte. Die Kinder flüchten sich in ein anliegendes Ladengeschäft, von wo die Polizei und die Eltern verständigt werden. Der Junge hat deutliche Schwellungen und Rötungen im Gesicht. Strafanzeigen wegen Beleidigung und einem Körperverletzungsdelikt werden aufgenommen. Die drei unbekannte Täter werden auf ca. 14 Jahre geschätzt. Eine zeitnahe Fahndung nach den Beschuldigten verläuft negativ. Weiter Ermittlungen folgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell