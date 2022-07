Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Streitigkeiten enden in Körperverletzung

Gau-Algesheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 16.07.2022, gegen 03.15h, meldet eine Anwohnerin einen PKW, der mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in Gau-Algesheim, die Berliner Straße befährt. Vor Ort wird durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt, dass ein 20jähriger Fahrzeugführer aus Gau-Algesheim mehrmals die genannten Straße auf und ab gefahren ist. Hierdurch fühlt sich ein 28jähriger Anwohner in seiner Nachtruhe gestört und begibt sich vor die Haustür. Hier wirft er dem fahrenden PKW zunächst ein Glas hinterher, worauf der PKW-Fahrer anhält. Nach einem kurzen verbalen Streit, schlägt der Anwohner dem Kontrahenten dann mit der Faust auf die Lippe. Der nun Geschädigte erleidet eine blutenden Platzwunde an der Oberlippe. Gegen den 28jährigen Anwohner wir nun Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet. Bezüglich dem vermutlich unnötigen Hin-und Herfahren wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geprüft.

