Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Ingelheim (ots)

Am Freitag, 06.05.2022, gegen 15.00h, parkt ein 28jähriger Fahrzeugführer, in Ingelheim in der Rheinstraße, mit seinem Transporter aus seiner Grundstückausfahrt rückwärts aus. Hierbei muss er den dortigen Radweg queren, um in den fließenden Verkehrs einzufahren. Der Fahrer übersieht hier eine 78jährige Fahrradfahrerin. Die Dame kann ihr Fahrrad noch rechtszeitig abbremse und so eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindern. Infolge stürzt die Radfahrerin aber über ihren Lenker und fällt mit dem Kopf auf den Boden. Sie erleidet vermutliche leichte Verletzungen am Kopf und eine Platzwunde an der Oberlippe und wird zwecks weiteren ärztlichen Untersuchungen vom Rettungsdienst in die Uniklinik nach Mainz verbracht. Gegen den Unfallverursacher wird eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erfasst.

