POL-PIING: Schwerer Verkehrsunfall mit einem getöteten Fußgänger auf der K13 in Gau-Algesheim

Ingelheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag, den 14.04.2022 auf Karfreitag, den 15.04.2022 in ein Reihenhaus in der Wendelin-Burkard-Straße in Ingelheim am Rhein, Ortsteil Heidesheim ein. Nach Tatbegehung flüchteten sie vermutlich über die Terrasse und durch ein Carport in unbekannte Richtung. Wer in dem ruhigen Wohngebiet Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der ...

mehr