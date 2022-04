Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruch in Wohnhaus und Nebengebäude in Wackernheim, Täter kehrt zum Tatort zurück

Ingelheim (ots)

Am Freitag den 22.04.2022 begab sich ein zunächst unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Kleinen Hohl in Wackernheim. Dort hebelte er zunächst die Tür eines Nebengebäudes auf, aus dem er eine Bohrmaschine entwendete und mit dieser versuchte, die Hauseingangstür zu öffnen, was ihm nicht gelang. Weiterhin hebelte er eine Kellertür auf und bediente sich an mehreren Speisen und Getränken in den Kellerräumen, bevor er wieder nach oben ging, auf dem Grundstück verschiedene Gegenstände verteilte und mit einem Handrasenmäher einen Teil des Rasens mähte. Danach verließ er das Grundstück, ohne etwas zu entwenden. Nachbarn, welche durch die aufnehmenden Beamten befragt wurden, gaben an, dass sie im in Frage kommenden Tatzeitraum einen Mann auf dem Grundstück gesehen hätten. Aufgrund der Tatsache, dass der Mann Arbeiten verrichtete, schlossen sie nicht darauf, dass er sich unberechtigt dort aufhalten könnte. Am darauffolgenden Sonntag meldeten sich die Nachbarn bei der Polizei und teilten mit, dass der Mann sich erneut auf dem Grundstück aufhalten würde. Durch die hinzugerufenen Polizeikräfte konnte der offenbar geistig verwirrte 34-jährige Ingelheimer vor Ort festgestellt und entsprechenden Folgemaßnahmen unterzogen werden.

