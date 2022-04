Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Erneuter Einbruch in Geschäft für Gaststättenbedarf - Zeugen gesucht!

Gau-Algesheim (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14.04.2022 wurde in die Geschäftsräume einer Firma für Gaststättenbedarf in Gau-Algesheim eingebrochen. Dabei wurden zunächst die Kabel eines Bewegungsmelders im Hof der Firma abgerissen. Anschließend verschafften der/die Täter sich vermutlich unter Zuhilfenahme einer Steighilfe Zugang zu den Räumlichkeiten, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Entwendet wurde eine hochwertige Messersammlung sowie Bargeld aus dem Tresor der Firma.

Bereits Mitte März kam es schon einmal zum Einbruch in diese Räumlichkeiten.

Wer zur Tatzeit im Umfeld der Firma Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/ 65510 oder per Email piingelheim@polizei.rlp.de zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell