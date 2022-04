POL-PIING: Styropor im Welzbach - Zeugen gesucht!

Heidesheim (ots) - Am Samstagabend, den 09.04.2022, gegen 20:30 Uhr, melden Anwohner eine Verkehrsunfallflucht in der Honigstraße in Heidesheim. Der Verursacher, der zudem in Schlangenlinien gefahren sein soll, habe sich nach dem Touchieren eines geparkten Autos von der Unfallstelle entfernt. Kurze Zeit später sei dieser laut Zeugen erneut an der Unfallstelle vorbeigefahren, hier kann ein Kennzeichen abgelesen werden. ...

mehr