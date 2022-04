Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ockenheim: Versuchte Geldautomatensprengung

Ingelheim (ots)

Am Montag (04.04.) kam es in den frühen Morgenstunden zu einer versuchten Geldautomatensprengung in einem alleinstehenden Geldautomaten in Ockenheim. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich zwei vermummte Personen gegen 03:00 Uhr Zutritt zum Vorraum des Geldautomaten, öffneten gewaltsam den Geldautomaten und versuchten diesen mit Gas zu sprengen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kommt es zu keiner Explosion. Die Täter brachen ihr Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. In der Nacht selbst wurde bei der Bank lediglich ein technischer Defekt gemeldet. Erst gegen Mittag konnte durch eine Wartungsfirma die versuchte Sprengung festgestellt werden. Wer zur Tatzeit im Umfeld des Geldautomaten Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/ 65510 oder per Email piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

