POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Großwinternheim - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots) - Am Samstag, den 26.03.2022 gegen 22:50 Uhr stellt eine Streife der Polizei Ingelheim zwei Fahrzeuge nebeneinander an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Rheinstraße in Ingelheim fest. Nachdem die Ampel auf Grün springt fahren eine graue Mercedes C-Klasse und ein dunkler BMW mit aufheulendem Motor in Fahrtrichtung A60 und setzen sich dabei deutlich von den ebenfalls an der Kreuzung wartenden Fahrzeugen ...

mehr