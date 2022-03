Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verdacht illegales KFZ-Rennen

Ingelheim (ots)

Am Samstag, den 26.03.2022 gegen 22:50 Uhr stellt eine Streife der Polizei Ingelheim zwei Fahrzeuge nebeneinander an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Rheinstraße in Ingelheim fest. Nachdem die Ampel auf Grün springt fahren eine graue Mercedes C-Klasse und ein dunkler BMW mit aufheulendem Motor in Fahrtrichtung A60 und setzen sich dabei deutlich von den ebenfalls an der Kreuzung wartenden Fahrzeugen ab. Beide Fahrzeuge erhöhen dabei stetig die Geschwindigkeit. Nachdem die Polizeistreife den Fahrzeugen folgt und zwecks geplanter Kontrolle Anhaltesignale setzt, trennen sich die Fahrtstrecken der beiden Beteiligten in Richtung Gau-Algesheim bzw. A60.

Die Fahrzeugführerin des Mercedes kann im Nachgang auf einem Mitfahrerparkplatz entlang der A60 kontrolliert werden. Mit dem Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens konfrontiert, zeigt sich die polizeibekannte 28-Jährige wenig beeindruckt und spielt den Vorfall aufgrund der Uhrzeit und der ländlichen Gegend herunter. Das zweite beteiligte Fahrzeug kann im Nachgang nicht mehr kontrolliert werden.

Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich ggf. hinter den Fahrzeugen an der Ampel befunden haben, werden gebeten sich bei der Polizei Ingelheim (06132-6551-0) zu melden. Hinweise werden gerne auch per E-Mail an piingelheim@polizei.rlp.de angenommen.

