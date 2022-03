Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Kontrollstelle mit positivem Drogentest

Ingelheim (ots)

Durch die Polizei Ingelheim wird am Samstag, den 26.03.22 gegen 18.00 Uhr eine Kontrollstelle in der Römerstraße in Ingelheim eingerichtet. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fällt ein 23jähriger Fahrzeugführer auf, der deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum aufzeigt. Ein durchgeführter Drogentest verläuft positiv auf Cannabis. Dem 23jährigen wird auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot.

